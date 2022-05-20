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2 часа назад

МОК обсудит отстранение российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине

Sports.ru

Сегодня пройдет сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой, среди прочего, будет обсуждаться отстранение российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.

МОК обсудит отстранение российских спортсменов от соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заседание руководящего органа состоится в пятницу в смешанном формате: некоторые члены МОК будут присутствовать в Лозанне, другие – присоединятся к нему по видеосвязи.

Среди участников сессии должны быть президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Откроет ее выступление президента организации Томаса Баха, который, как ожидается, выскажется и на тему ситуации на Украине.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Легкая атлетика,Томас Бах,Шамиль Тарпищев,Елена Исинбаева,
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