Международная федерация гимнастики запретила спортсменам использовать политическую пропаганду

«Исполнительный комитет одобрил новую редакцию кодекса поведения, которая усиливает правила, касающиеся защиты всех участников соревнований. Теперь в нем содержится положение, запрещающее любой тип демонстрации или использование политической, религиозной и расовой пропаганды на турнирах», — говорится в заявлении.

В конце марта спортсмен вышел на награждение призеров турнира в Дохе с нарисованным символом «Z» на груди. Позже он сам объяснил, что это был его посыл «за мир» и этим он никого не хотел провоцировать, а отвечал на поведение украинских спортсменов, которые выкрикивали политические лозунги.