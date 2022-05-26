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1 час назад

Международная федерация гимнастики запретила спортсменам использовать политическую пропаганду

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) запретил спортсменам использовать политическую, расовую и религиозную пропаганду на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Международная федерация гимнастики запретила спортсменам использовать политическую пропаганду
Фото: скрин видеоскрин видео

«Исполнительный комитет одобрил новую редакцию кодекса поведения, которая усиливает правила, касающиеся защиты всех участников соревнований. Теперь в нем содержится положение, запрещающее любой тип демонстрации или использование политической, религиозной и расовой пропаганды на турнирах», — говорится в заявлении.

Напомним, 18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год.

В конце марта спортсмен вышел на награждение призеров турнира в Дохе с нарисованным символом «Z» на груди. Позже он сам объяснил, что это был его посыл «за мир» и этим он никого не хотел провоцировать, а отвечал на поведение украинских спортсменов, которые выкрикивали политические лозунги.

Ранее украинский гимнаст Илья Ковтун отказался выступать в «Финале шести» клубного чемпионата Италии из-за участия россиянина Артура Далалояна.

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