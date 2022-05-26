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24 минуты назад

Дисквалифицированный за букву Z гимнаст отказался возвращать медаль

Говорит Москва

Иван Куляк пояснил, что сделает это после того, как будет вынесено окончательное решение по поводу его отстранения.

Дисквалифицированный за букву Z гимнаст отказался возвращать медаль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Федерация спортивной гимнастики России Василий Титов назвал абсолютно несправедливым требование к нашему спортсмену вернуть награду этапа Кубка мира в Дохе.

«Ваня, может быть, нарушил требования по униформе, но медаль он выиграл честно. Но мы законопослушные граждане. Посмотрим, каким будет итоговое решение. Мы будем отстаивать спортсмена», — рассказал Титов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, федерация подаст жалобу на дисквалификацию россиянина до 7 июня в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики.

Дисциплинарный комитет 18 мая дисквалифицировал Ивана Куляка на один год от соревнований под эгидой FIG за букву Z на форме во время этапа Кубка мира в Дохе в марте. Спортсмен должен вернуть медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков (477 евро), а также возместить 2 тысячи швейцарских франков в качестве издержек (1910 евро).

Куляк 5 марта в Дохе занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях.

Легкая атлетика,Иван Куляк,Василий Титов,
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