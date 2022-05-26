Отстраненный за букву Z гимнаст отказался возвращать медаль

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что гимнаст Иван Куляк, дисквалифицированный за букву Z на форме, не будет возвращать бронзовую медаль. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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На этапе Кубка мира в Дохе Куляк завоевал бронзовую медаль и вышел на награждение с буквой Z на форме. После этого Фонд гимнастической этики (GEF) отстранил спортсмена от соревнований на год и лишил медали.

Титов отметил, что на это решение была подана апелляция и пока она рассматривается, медаль останется у Куляка.