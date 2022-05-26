Отстраненный за букву Z гимнаст отказался возвращать медаль

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что гимнаст Иван Куляк, дисквалифицированный за букву Z на форме, не будет возвращать бронзовую медаль. Об этом сообщает «Матч ТВ».
На этапе Кубка мира в Дохе Куляк завоевал бронзовую медаль и вышел на награждение с буквой Z на форме. После этого Фонд гимнастической этики (GEF) отстранил спортсмена от соревнований на год и лишил медали.
Титов отметил, что на это решение была подана апелляция и пока она рассматривается, медаль останется у Куляка.
«Мы считаем абсолютно несправедливым требование вернуть медаль. Ваня может быть нарушил требования по униформе. Но медаль он выиграл честно. Медаль не возвращаем, пока будет идти апелляция», - подчеркнул Титов.