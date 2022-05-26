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1 час назад

Отстраненный за букву Z гимнаст отказался возвращать медаль

Мария Иванова

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что гимнаст Иван Куляк, дисквалифицированный за букву Z на форме, не будет возвращать бронзовую медаль. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отстраненный за букву Z гимнаст отказался возвращать медаль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этапе Кубка мира в Дохе Куляк завоевал бронзовую медаль и вышел на награждение с буквой Z на форме. После этого Фонд гимнастической этики (GEF) отстранил спортсмена от соревнований на год и лишил медали.

Титов отметил, что на это решение была подана апелляция и пока она рассматривается, медаль останется у Куляка.

«Мы считаем абсолютно несправедливым требование вернуть медаль. Ваня может быть нарушил требования по униформе. Но медаль он выиграл честно. Медаль не возвращаем, пока будет идти апелляция», - подчеркнул Титов.

Легкая атлетика,Иван Куляк,Василий Титов,
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