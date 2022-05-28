Получивший золото Олимпиады прыгуна из России американец дисквалифицирован из-за допинга

Американский легкоатлет Эрик Кинард, который специализируется на прыжках в высоту, дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

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Сообщается, расследование установило, что 14 января 2022 года Кинард разместил в социальных сетях изображение, на котором он получает внутривенное вливание. Расследование USADA показало, что Кинард получил внутривенное вливание физиологического раствора в объёме более 100 мл в течение 12-часового периода без разрешения на терапевтическое использование.

В качестве специального метода внутривенные инфузии или инъекции объёмом более 100 мл в течение 12-часового периода запрещены в любое время — за исключением тех, которые были законно сделаны во время лечения в больнице, хирургических процедур или клинических диагностических исследований.

Срок отстранения Кинарда начинается с 20 мая, он согласился с наказанием.