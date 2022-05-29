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1 час назад

Ласицкене назвала запрет на выступления очередным наказанием за то, что родилась в России

ТАССиещё 3

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила невозможность своего участия в международных стартах очередным наказанием за то, что имеет российское гражданство. Об этом Ласицкене в воскресенье сообщила журналистам.

Ласицкене: "Меня не раз наказывали за то, что родилась в России"
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас не то время, чтобы говорить про обиды, - сказала спортсменка, комментируя невозможность своего участия в международных стартах. - К сожалению, за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России".

"Я понимаю, что происходит, и понимаю, что нужно делать, чтобы не потерять форму. И я это делаю, стараюсь. Мы не отчаиваемся, но это очень сложно. Такого состояния у меня никогда не было", - продолжила Ласицкене.

На командном чемпионате России в Сочи Ласицкене победила, прыгнув на 1,94 метра. Лучший результат сезона в мире (2,00) принадлежит украинке Ярославе Могучих. Ласицкене призналась, что не следит за тем, как прыгают ее зарубежные соперницы. "Я только сегодня узнала про 2,01. Это очень сложный вопрос", - сказала российская спортсменка.

Ласицкене: ВФЛА ничего не сделала для защиты российских легкоатлетов

"Насколько хватит терпения? Спортсмены всегда должны бороться до конца. И я буду бороться до конца", - заключила Ласицкене.

Российские легкоатлеты лишены возможности выступать на крупных международных стартах после санкций, наложенных в начале марта на отечественный спорт международными федерациями из-за обострения ситуации на Украине.

Легкая атлетика,Мария Ласицкене,
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