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1 час назад

Раздевшийся до гола легкоатлет Хютте избил пожилого соседа

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге легкоатлет Александр Хютте избил соседа в подъезде. Как сообщает «КП», четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции голым накинулся на пожилого мужчины со спины на выходе из лифта, а после продолжил драку на площадке.

Раздевшийся до гола легкоатлет Хютте избил пожилого соседа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

64-летнего пострадавшего увезли в больницу с черепномозговой травмой. Хютте доставили в полицейский участок, в отношении него возбуждено уголовное дело. Причины поступка легкоатлета пока неизвестны.

Напомним, что 27 мая в московском районе Кунцево таксист напал на пассажирку. Водитель схватил девушку за волосы, прижал к земле, вырвал у нее из рук какой-то предмет и ушел к водительскому сидению.

После этого девушка попыталась залезть в автомобиль, но таксист вытащил ее из салона и толкнул на землю. Уходя, он пнул пострадавшую и вернулся в машину.

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