Раздевшийся до гола легкоатлет Хютте избил пожилого соседа

В Санкт-Петербурге легкоатлет Александр Хютте избил соседа в подъезде. Как сообщает «КП», четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции голым накинулся на пожилого мужчины со спины на выходе из лифта, а после продолжил драку на площадке.

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64-летнего пострадавшего увезли в больницу с черепномозговой травмой. Хютте доставили в полицейский участок, в отношении него возбуждено уголовное дело. Причины поступка легкоатлета пока неизвестны.

Напомним, что 27 мая в московском районе Кунцево таксист напал на пассажирку. Водитель схватил девушку за волосы, прижал к земле, вырвал у нее из рук какой-то предмет и ушел к водительскому сидению.