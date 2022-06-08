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1 час назад

Арина Аверина выиграла первый этап "Кубка сильнейших" в упражнении с обручем

ТАССиещё 1

Россиянка Арина Аверина стала победителем первого этапа международного турнира по художественной гимнастике "Кубок сильнейших" в упражнении с обручем. Соревнования завершатся в среду в Москве.

Аверина выиграла первый этап "Кубка сильнейших" в упражнении с обручем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кубок сильнейших" проходит в три этапа. В состязаниях, которые оценивались по правилам Международной федерации гимнастики (FIG), результат Арины Авериной составил 37,15 балла. Второе место заняла Дина Аверина (36,30). Тройку лучших замкнула Есмина Рахимова из Узбекистана (32,55).

В соревнованиях, в которых оценки выставлялись по правилам Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), победу в упражнении с обручем одержала россиянка Лала Крамаренко (39,80). Второе место заняла ее соотечественница Анастасия Гузенкова (36,85), третье - еще одна представительница России, Дарья Трубникова (35,00).

14 апреля президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова заявила об изменениях в правилах художественной гимнастики в России. По ее словам, новые правила направлены на разнообразие и реализацию возможностей каждой гимнастки, поскольку теперь спортсменки могут выполнять любые элементы из представленных в правилах соревнований.

Арине Авериной 23 года, она является пятикратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Европы.

26 февраля пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) сообщила, что российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. С 7 марта организация запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой FIG.

Легкая атлетика,Российские спортсменки,Лала Крамаренко,Дарья Трубникова,Дина Аверина,Ирина Винер,
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