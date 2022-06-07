Привалова оценила выступление фигуристки Трусовой в легкой атлетике

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой на мемориале братьев Знаменских — неделе легкой атлетики.
«Большое количество специалистов по легкой атлетике работает в разных видах спорта, в том числе и в фигурном катании. А фигурное катание имеет такую специфику, что там очень большое количество прыжков – так что спортсмены имеют очень хорошую подготовку. Так что, думаю, поэтому и родилась такая идея. Я ее приветствую, потому что сама занималась фигурным катанием и уже потом ушла в легкую атлетику. Понятно, что немного другая специфика – все-таки на льду они разгоняются и готовятся к прыжку. Тем не менее, это будет очень интересно.
К сожалению, я не видела, как Саша тренировалась, и не знаю, как проходила ее подготовка. Но я знаю, что человек, который исполняет четверные прыжки, должен быть очень прыгуч», — сказала Привалова.
Ранее Ирина Привалова заявила, что организация не планирует подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу об отстранении российских спортсменов.