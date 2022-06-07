Привалова оценила выступление фигуристки Трусовой в легкой атлетике

«Большое количество специалистов по легкой атлетике работает в разных видах спорта, в том числе и в фигурном катании. А фигурное катание имеет такую специфику, что там очень большое количество прыжков – так что спортсмены имеют очень хорошую подготовку. Так что, думаю, поэтому и родилась такая идея. Я ее приветствую, потому что сама занималась фигурным катанием и уже потом ушла в легкую атлетику. Понятно, что немного другая специфика – все-таки на льду они разгоняются и готовятся к прыжку. Тем не менее, это будет очень интересно.