Участнице скандала на Олимпиаде в Токио запретили выступать в Польше

Оказалось слишком тяжело все эти 10 месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпионата Польши для меня! Нет надежды! Нет желания! Первый срыв за два года после булимии и РПП, первое разочарование после Токио и первые слёзы, но я знаю, что я сильная и я справлюсь. Никто и ничто не сломает меня!» — написала Тимановская в соцсетях.