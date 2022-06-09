Александра Трусова оценила свой дебют в прыжках в длину

«Я не знала, сколько все прыгают. Поэтому старалась просто как можно больше прыгнуть. Прыжки в высоту? С шестом прикольно, мне кажется. Но я боюсь назад упасть. А просто в высоту — я не знаю», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.