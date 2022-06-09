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45 минут назад

Александра Трусова оценила свой дебют в прыжках в длину

Чемпионат.comиещё 3

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая заявилась на юниорский турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, оценила своё выступление. Лучший результат спортсменки — 4,19 м. Его она показала в четвёртой попытке. В первых трёх попытках её результаты — 3,80 и 3,94 и 4,10 м.

Александра Трусова оценила свой дебют в прыжках в длину
Фото: ТАССТАСС

«Я не знала, сколько все прыгают. Поэтому старалась просто как можно больше прыгнуть. Прыжки в высоту? С шестом прикольно, мне кажется. Но я боюсь назад упасть. А просто в высоту — я не знаю», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Легкая атлетика,Андрей Ирха,Александра Трусова,
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