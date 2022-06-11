«Похоронила последнюю надежду на примирение»

Олимпийскую чемпионку из России упрекали за оскорбления, а главу МОК Томаса Баха хвалили за проявленное мужество.

Фото: «Похоронила надежду на примирение». Неоднозначная реакция иностранцев на письмо Ласицкене «Похоронила надежду на примирение». Неоднозначная реакция иностранцев на письмо Ласицкене

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене написала главе МОК Томасу Баху открытое письмо, в котором смело и прямо прокомментировала его последние высказывания, касающиеся отстранения спортсменов из России от международных соревнований.

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Это стало одной из главных тем последних дней для российских спортивных СМИ и широко обсуждалось в зарубежной прессе. Разбираемся, как на письмо Ласицкене отреагировали иностранцы.

«Искреннее открытое письмо»

Наверное, самый корректный анализ письма Ласицкене сделали в AP NEWS, где вышла статья «Российская чемпионка раскритиковала Баха и выразила сочувствие украинцам». Автор статьи подробно рассказал об «искреннем открытом письме» российской олимпийской чемпионки, которая, вероятнее всего, будет вынуждена пропустить чемпионат мира по лёгкой атлетике в Юджине (США) из-за отстранения спортсменов из России.

В статье подробно разбирается комментарий Ласицкене по поводу рекомендации Баха отстранить россиян якобы в целях их же безопасности, также рассказывается о сочувствии россиянки её соперницам с Украины. Кроме того, упоминается предложение Ласицкене «перестать идентифицировать спортсменов по их стране». Спокойный и сдержанный разбор ситуации.

«Обвинили Баха в разжигании «новой войны»

Некоторые зарубежные СМИ увидели в письме «призыв к Международному олимпийскому комитету отменить санкции, введённые против российских спортсменов». Например, на BBC вышла статья «Мария Ласицкене: олимпийская чемпионка призывает МОК снять санкции с российских спортсменов».

Французское издание AFP выбрало ещё более яркий заголовок для статьи о письме. «Российская олимпийская чемпионка обвинила главу МОК в разжигании «новой войны», – пишет «Франс-Пресс».

«Похоронила последнюю надежду на примирение»

В Athletics illustrated и вовсе упрекнули Ласицкене в том, что она «упустила смысл отстранения российских спортсменов из-за действий России на Украине». Также в статье говорится, что Мария «оскорбила Баха, похоронив последнюю надежду на примирение».

Да и в целом статья посвящается критике письма российской спортсменки, также автор пишет, что «Бах проявил мужество и вёл себя достойно, предприняв радикальный шаг отстранить спортсменов». Ну и, конечно же, упоминается «система допинга» в России, по мнению автора, «Ласицкене повезло, что она вообще смогла соревноваться в Токио».

«Поддерживали как могли»

В комментариях к посту Ласицкене в соцсетях эмоционально высказалась о письме и украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко:

«Мы вас поддерживали как могли. Ценой собственной репутации, не теряли сострадания. Хотелось верить в мысль «не все такие». Даже когда вас не допускали на международные старты из-за нарушенных вашей страной правил. А когда допускали, я лично искренне сопереживала, желала удачи…»

Спортсменка добавила, что после начала военной спецоперации на Украине не получила «ни единого слова со стороны российского спортсмена».