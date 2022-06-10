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1 час назад

Легкоатлет Шубенков считает, что Ласицкене зря тратит силы, обращаясь к главе МОК Баху

Газета.Ru

Российский легкоатлет Сергей Шубенков отреагировал на слова российской чемпионки ОИ-2020 Марии Ласицкене, которая ранее в открытом письме обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Легкоатлет Шубенков оценил обращение Ласицкене к главе МОК Баху
Фото: Panoramic/Global Look Press via ZUMA PressPanoramic/Global Look Press via ZUMA Press

9 июня легкоатлетка обвинила президента МОК в лицемерии и выразила уверенность в том, что ему не хватит смелости и достоинства отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований.

«Я понимаю Марию и по-человечески поддерживаю, но думаю, что она зря тратит силы. Томас Бах не изменит свою позицию. Такие люди не меняют ее, и организации, как показывает опыт, не передумывают в одночасье», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее на письмо Ласицкене ответила украинская легкоатлетка Юлия Левченко.

Легкая атлетика,Юлий Левченко,Томас Бах,Сергей Шубенков,
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