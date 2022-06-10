Легкоатлет Шубенков оценил обращение Ласицкене к главе МОК Баху

«Я понимаю Марию и по-человечески поддерживаю, но думаю, что она зря тратит силы. Томас Бах не изменит свою позицию. Такие люди не меняют ее, и организации, как показывает опыт, не передумывают в одночасье», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».