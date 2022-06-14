Ласицкене проиграла впервые в сезоне

Мария Ласицкене потерпела первое поражение в сезоне. Олимпийская чемпионка заняла лишь третье место на фестивале прыжков в высоту в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве, закончив выступление на отметке 1,85 метра. По её словам, невысокий результат обусловлен проблемами с физической формой. Илья Иванюк, напротив, выиграл второй турнир подряд, пусть и со скромным для себя показателем 2,23 метра. Спортсмен остался недоволен итоговыми цифрами и намерен улучшить их на ближайшем же турнире.

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Неделю лёгкой атлетики в «Лужниках» завершал фестиваль прыжков в высоту, главными действующими лицами которого должны были стать Мария Ласицкене и Илья Иванюк. Оба неделю назад одержали победы на «Мемориале Знаменских», причём Илья — с лучшим результатом сезона в мире. И, конечно, болельщики и специалисты в понедельник ожидали продолжения спортивного шоу.

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К тому же предполагалось, в этот день в сектор выйдет вице-чемпион мира-2019 Михаил Акименко, что сулило ещё более высокий уровень конкуренции и результатов. Ждал возможности помериться силами с товарищем по сборной и Иванюк, однако Михаил от участия отказался, поскольку не восстановился после травмы.

В итоге серьёзной борьбы в секторе у мужчин не получилось: до скромной высоты 2,23 метра добрались всего четверо, а справился с ней только Илья. Даниил Цыплаков после одной неудачной попытки перенёс оставшиеся две на следующую высоту — 2,26 метра, но этот тактический ход не увенчался успехом. Дважды не покорилась планка на этой отметке и Иванюку, после чего он попросил поднять её ещё на четыре сантиметра.

Выйдя на разбег, спортсмен попросил поддержки у публики, которая в этот вечер почти полностью заполнила трибуны Северного спортивного ядра, несмотря на дождь, прошедший незадолго до старта. Однако зрительской поддержки Илье оказалось недостаточно — единственная попытка на высоте 2,30 метра также оказалась неудачной. Как впоследствии пояснил прыгун, помешала небольшая техническая ошибка, а также отсутствие необходимого эмоционального настроя.

«Вчера проводил мастер-класс для детей и рассказывал им, что бывают такие дни, когда ты встаёшь не с той ноги и ничего не клеится. Вот сегодня у меня случился как раз такой день. С самого утра не заладилось. Уже по разминке было понятно, что что-то не так — я ни одной высоты не прыгнул. Не было драйва, как на «Мемориале Знаменских». Сегодня показал 2,23 м и, честно говоря, не очень доволен этим результатом. Но ничего, нужно сделать выводы и двигаться дальше», — рассказал Иванюк журналистам по окончании соревнований.

Он подчеркнул, что не отказывается от своих слов о том, что хочет прыгнуть 2,40 м, и попробует преодолеть рубеж в текущем сезоне.

«Буду пробовать уже на следующих соревнованиях», — добавил прыгун.

Многие по ходу фестиваля обратили внимание, что Иванюк выступает в разных шиповках. Оказалось, это для того, чтобы пары обуви изнашивались равномерно, ведь нагрузка на толчковую ногу отличается. А в «Лужники» Илья привёз ещё и несколько наборов — из-за дождливой погоды.

«По опыту знаю, что во время или после дождя очень важно иметь несколько запасных пар, потому что прыгать в мокрой я не могу. Обувь, намокая, деформируется, и можно даже травму получить», — пояснил бронзовый призёр ЧМ-2019.

Когда Иванюк уже завершил своё выступление и в ранге победителя раздавал интервью, в женском секторе разыгрывалась настоящая драма. К этому моменту спортсменки добрались до высоты 1,88 м, и она с первой попытки покорилась лишь двум девушкам — Надежде Андрюхиной и Наталье Спиридоновой.

А вот Мария Ласицкене, которая до этой отметки не допустила ни одной осечки, никак не могла справиться с задачей. Олимпийская чемпионка всячески пыталась завести себя, подбадривали её и зрители, но ни вторая, ни третья попытки не увенчались успехом. В итоге Мария довольствовалась третьим местом, показав результат на шесть сантиметров хуже, чем на «Мемориале Знаменских» — 1,85 метра. Победа же в итоге досталась Андрюхиной, которая взяла высоту 1,91.

Ласицкене, комментируя своё выступление, отметила, что находится не в лучшей физической форме и хотела бы побыстрее забыть произошедшее.

«С момента приезда на стадион как-то всё пошло не так. Сложно объяснить. С погодой это не связано. Хотя шёл дождь, я настраивалась на то, что он закончится к началу разминки. Эмоции были, соревновательная обстановка, столько болельщиков на трибунах. Сегодняшний результат связан с моей подготовкой, физической формой, а не с потерей драйва. Да, приходится долго ждать своей очереди, но это мои проблемы, и я должна с ними справляться. Сегодня не справилась», — пояснила трёхкратная чемпионка мира.

Также она отметила, что планирует выступить почти на всех соревнованиях в рамках серии «Королева спорта» за исключением самых отдалённых городов. Готова Мария отправиться и на турниры в Белоруссию, участие в которых российских атлетов активно обсуждается в последние дни.