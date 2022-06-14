В МОК отреагировали на открытое письмо Ласицкене Баху

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировала на открытое письмо олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене главе организации Томасу Баху. Ответ опубликовал «Матч ТВ».
В комитете намекнули, что функционер не планирует отвечать на обращение.
«Позиция была разъяснена президентом в его речи на сессии МОК, а также на многих встречах с заинтересованными сторонами олимпийского движения, и в первую очередь — со спортсменами», — говорится в заявлении.
9 июня Ласицкене разместила обращение к Баху в социальных сетях. Россиянка заявила, что у главы МОК не хватит смелости и достоинства отменить отстранение отечественных спортсменов от международных стартов.
В конце февраля различные спортивные организации последовали рекомендации МОК и наложили санкции на российских спортсменов. В большинстве случаев атлетов отстранили от международных соревнований.