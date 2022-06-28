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30 минут назад

Легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой

Чемпионат.comиещё 3

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой. Дарья опубликовала фото с малышом в своих соцсетях.

Легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой
Фото:  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

«Добро пожаловать в мир», — подписала снимок Клишина.

Клишина сообщила о беременности в соцсетях и неоднократно публиковала снимки, рассказывая, как ожидает малыша. Дарья даже намекнула на пол ребёнка — у спортсменки родился сын. А вот имя отца мальчика Клишина так и не раскрыла.

соцсети

Главное спортивное достижение Клишиной – серебро чемпионата мира 2017 года. Также Дарья — двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира 2007 года среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы 2009 года среди юниоров.

На Олимпиаде в Токио Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр в Японии не принимала участия в крупных соревнованиях.
Легкая атлетика,Российские спортсменки,Дарья Клишина,
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