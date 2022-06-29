Олимпийский чемпион Далалоян назвал самый рискованный поступок в жизни

«Год назад я через три месяца после разрыва ахилла и сложной операции поехал в Токио, не готовясь, по сути, к вольным упражнениям, а на опорном прыжке просто отключил голову. Потом, после Олимпиады, я понял, как рисковал. Мог получить рецидив, осложнение. Есть во мне такая черта — умение отключить голову от мыслей посторонних, просто взять и сделать», — сказал гимнаст.