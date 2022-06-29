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1 час назад

Олимпийский чемпион Далалоян назвал самый рискованный поступок в жизни

Елена Прошина

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о своем участии в ОИ-2020 в Токио после тяжелой травмы. Как сообщает РИА Новости, атлет подчеркнул, что это был самый рискованный и бездумный поступок в его жизни.

Олимпийский чемпион Далалоян назвал самый рискованный поступок в жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Год назад я через три месяца после разрыва ахилла и сложной операции поехал в Токио, не готовясь, по сути, к вольным упражнениям, а на опорном прыжке просто отключил голову. Потом, после Олимпиады, я понял, как рисковал. Мог получить рецидив, осложнение. Есть во мне такая черта — умение отключить голову от мыслей посторонних, просто взять и сделать», — сказал гимнаст.

Напомним, что Далалоян в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Вместе с ним на соревнованиях выступали Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Отметим, что после победы спортсмен переехал в Италию, где подписал контракт с клубом из Чезены. В мае команда приняла участие в «Финале шести».

Легкая атлетика,Артур Далалоян,Никита Нагорный,Давид Белявский,Денис Аблязин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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