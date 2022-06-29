Олимпийский чемпион Далалоян назвал самый рискованный поступок в жизни

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о своем участии в ОИ-2020 в Токио после тяжелой травмы. Как сообщает РИА Новости, атлет подчеркнул, что это был самый рискованный и бездумный поступок в его жизни.
«Год назад я через три месяца после разрыва ахилла и сложной операции поехал в Токио, не готовясь, по сути, к вольным упражнениям, а на опорном прыжке просто отключил голову. Потом, после Олимпиады, я понял, как рисковал. Мог получить рецидив, осложнение. Есть во мне такая черта — умение отключить голову от мыслей посторонних, просто взять и сделать», — сказал гимнаст.
Напомним, что Далалоян в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Вместе с ним на соревнованиях выступали Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин.
Отметим, что после победы спортсмен переехал в Италию, где подписал контракт с клубом из Чезены. В мае команда приняла участие в «Финале шести».