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1 час назад

Ласицкене победила на Кубке России в Брянске

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала лучшей на Кубке России по легкой атлетике в Брянске.

Ласицкене победила на Кубке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка победила с результатом 1,94 м.

Второй стал Татьяна Ермаченкова (1,91), третьей место у Марии Качановой (1,91).

В беге на 3000 метров с препятствиями победила Екатерина Ивонина, показавшая лучший результат сезона в Европе — 9 минут 13,75 секунды. Второй стала Ольга Вовк (9:18.08), Наталья Аристархова заняла третье место (9:59.78).

У мужчин в данной дисциплине победителем стал Максим Якушев (8:25.71). Второе место у Юрия Клопцова (8:27.45), третье у Константина Плохотникова (8:30.04).

Легкая атлетика,Ольга Вовк,Мария Ласицкене,Наталья Аристархова,Максим Якушев,
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