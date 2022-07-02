Ласицкене победила на Кубке России

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала лучшей на Кубке России по легкой атлетике в Брянске.

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Спортсменка победила с результатом 1,94 м.

Второй стал Татьяна Ермаченкова (1,91), третьей место у Марии Качановой (1,91).

В беге на 3000 метров с препятствиями победила Екатерина Ивонина, показавшая лучший результат сезона в Европе — 9 минут 13,75 секунды. Второй стала Ольга Вовк (9:18.08), Наталья Аристархова заняла третье место (9:59.78).