Ласицкене победила на Кубке России

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала лучшей на Кубке России по легкой атлетике в Брянске.
Спортсменка победила с результатом 1,94 м.
Второй стал Татьяна Ермаченкова (1,91), третьей место у Марии Качановой (1,91).
В беге на 3000 метров с препятствиями победила Екатерина Ивонина, показавшая лучший результат сезона в Европе — 9 минут 13,75 секунды. Второй стала Ольга Вовк (9:18.08), Наталья Аристархова заняла третье место (9:59.78).
У мужчин в данной дисциплине победителем стал Максим Якушев (8:25.71). Второе место у Юрия Клопцова (8:27.45), третье у Константина Плохотникова (8:30.04).