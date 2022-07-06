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1 час назад

Российская легкоатлетка-чемпионка сменила спортивное гражданство

Lenta.ru

Российская легкоатлетка Сардана Трофимова сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Киргизии. Об этом сообщает Ulus Media.

Российская легкоатлетка-чемпионка сменила спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трофимова подтвердила данную информацию. Теперь World Athletics должна допустить ее к международным соревнованиям. Спортсменка отметила, что намерена добиться путевки на Олимпиаду.

Сардана Трофимова пять раз становилась чемпионкой России в марафонском беге. На чемпионате мира-2019 она заняла 22-е место в марафоне.

30 июня сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова собирается обсудить с ведущими российскими фигуристами вопрос смены спортивного гражданства.

«Надо посмотреть, что ребята думают по этому вопросу», — отметила она.

Российские спортсмены столкнулись с ограничениями и запретами относительно выступлений на международном уровне. Различные спортивные федерации наложили санкции на российских атлетов, руководствуясь рекомендацией Международного олимпийского комитета.

Легкая атлетика,Татьяна Тарасова,
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