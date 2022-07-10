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43 минуты назад

Российским атлетам запретили участвовать в ЧМ по легкой атлетике

Майк Габриелян

Российским спортсменам запретили участвовать в Чемпионате мира по лёгкой атлетике даже под нейтральным статусом. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Получивших нейтральный статус российских легкоатлетов оставили без ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никто из российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, не может принимать участие в чемпионате мира, который пройдет в США, а также в любых соревнованиях World Athletics Series», - сообщает ВФЛА.

Отмечается, что вслед за решением Совета WA аналогичное решение по официальным турнирам европейского континента приняла Европейская легкоатлетическая ассоциация.

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Ранее сообщалось, что в Чемпионате мира по лёгкой атлетике в США примет участие Кастер Семеня из ЮАР.

Спортсменка является «интерсексом», в её организме обнаружены яички. Генеральный директор IAAF Пьер Вайсс заявил, что Семеня является женщиной, но «не на 100 процентов». Особенность её организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов.

Легкая атлетика,Кастер Семеня,
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