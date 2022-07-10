Получивших нейтральный статус российских легкоатлетов оставили без ЧМ

Российским спортсменам запретили участвовать в Чемпионате мира по лёгкой атлетике даже под нейтральным статусом. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).
«Никто из российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, не может принимать участие в чемпионате мира, который пройдет в США, а также в любых соревнованиях World Athletics Series», - сообщает ВФЛА.
Отмечается, что вслед за решением Совета WA аналогичное решение по официальным турнирам европейского континента приняла Европейская легкоатлетическая ассоциация.
Ранее сообщалось, что в Чемпионате мира по лёгкой атлетике в США примет участие Кастер Семеня из ЮАР.
Спортсменка является «интерсексом», в её организме обнаружены яички. Генеральный директор IAAF Пьер Вайсс заявил, что Семеня является женщиной, но «не на 100 процентов». Особенность её организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов.