Получивших нейтральный статус российских легкоатлетов оставили без ЧМ

Российским спортсменам запретили участвовать в Чемпионате мира по лёгкой атлетике даже под нейтральным статусом. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

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«Никто из российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, не может принимать участие в чемпионате мира, который пройдет в США, а также в любых соревнованиях World Athletics Series», - сообщает ВФЛА.

Отмечается, что вслед за решением Совета WA аналогичное решение по официальным турнирам европейского континента приняла Европейская легкоатлетическая ассоциация.

Ранее сообщалось, что в Чемпионате мира по лёгкой атлетике в США примет участие Кастер Семеня из ЮАР.