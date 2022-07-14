Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о переменах в отношениях с Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о переменах во взаимоотношениях с россиянкой Марией Ласицкене. Ее слова приводит Dagbladet.
«Если быть до конца честными, я не хочу смотреть ей в глаза», — заявила спортсменка.
Магучих обратила внимание на то, что Ласицкене не поинтересовалась тем, как она живет после начала специальной военной спецоперации на Украине.
Во время Олимпийских игр в Токио Магучих сфотографировалась вместе с Ласицкене. Обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.
Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира. Магучих является бронзовым призером Олимпиады-2020. На ее счету также серебро чемпионата мира.