Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о переменах в отношениях с Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о переменах во взаимоотношениях с россиянкой Марией Ласицкене. Ее слова приводит Dagbladet.

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«Если быть до конца честными, я не хочу смотреть ей в глаза», — заявила спортсменка.

Магучих обратила внимание на то, что Ласицкене не поинтересовалась тем, как она живет после начала специальной военной спецоперации на Украине.

Во время Олимпийских игр в Токио Магучих сфотографировалась вместе с Ласицкене. Обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.