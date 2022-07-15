Глава World Athletics объяснил отстранение россиян от турниров

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что при принятии решения об отстранении российских и белорусских атлетов учитывалась важность сохранения целостности соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наша позиция была довольно четкой и заключалась в сохранении целостности соревнований. Это было бы невообразимо проводить чемпионат мира с участием атлетов из Белоруссии и России, когда спортсменам из Украины пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда», — заявил Коу.
Глава World Athletics добавил, что отстранение россиян и белорусов распространяется на обозримое будущее.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине совет World Athletics 1 марта отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в крупнейших международных турнирах, включая чемпионат мира в Юджине (США), который стартует сегодня, 15 июля.