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2 часа назад

Глава World Athletics объяснил отстранение россиян от турниров

Никита Бородкин

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что при принятии решения об отстранении российских и белорусских атлетов учитывалась важность сохранения целостности соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава World Athletics объяснил отстранение россиян от турниров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша позиция была довольно четкой и заключалась в сохранении целостности соревнований. Это было бы невообразимо проводить чемпионат мира с участием атлетов из Белоруссии и России, когда спортсменам из Украины пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда», — заявил Коу.

Глава World Athletics добавил, что отстранение россиян и белорусов распространяется на обозримое будущее.

Россию отстранили от мирового футбола

Напомним, что после начала спецоперации на Украине совет World Athletics 1 марта отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в крупнейших международных турнирах, включая чемпионат мира в Юджине (США), который стартует сегодня, 15 июля.

Легкая атлетика,Себастьян Коу,
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