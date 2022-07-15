Глава World Athletics объяснил отстранение россиян от турниров

«Наша позиция была довольно четкой и заключалась в сохранении целостности соревнований. Это было бы невообразимо проводить чемпионат мира с участием атлетов из Белоруссии и России, когда спортсменам из Украины пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда», — заявил Коу.