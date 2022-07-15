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1 час назад

Украинская легкоатлетка Могучих: не хочу соревноваться с русскими

Чемпионат.com

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих прокомментировала в преддверии чемпионата мира по лёгкой атлетике отстранение российских спортсменов от этого турнира и, в частности, отсутствие её главной соперницы — олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.

Украинская легкоатлетка Могучих: Не хочу соревноваться с русскими
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для меня это очень чувствительно. Мне грустно и больно. Я не хочу соревноваться с ними», — приводит слова Могучих Dagbladet.

Ярослава Могучих является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года и обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио (Япония). Ранее она также взяла золото на чемпионате мира в закрытых помещениях.

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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США), который стартует сегодня, 15 июля, спортсменка считается главным фаворитом в борьбе за золото. Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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