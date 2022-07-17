Украинская легкоатлетка высказалась об отстранении россиян

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко после неудачного выступления в квалификации ЧМ по легкой атлетике высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Ее слова передает Dagbladet.
«То, что происходит, совсем не нормально, но некоторые из российских спортсменов живут так, как будто ничего не произошло. Думаю, весь мир обыграет Россию. Нашей стране и миру нужно что-то делать. Пожалуйста, помогите нам», — сказала Левченко.
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.
Ранее заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов оценил предложение депутата Государственной думы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.