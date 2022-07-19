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43 минуты назад

Украинская легкоатлетка Магучих одной фразой описала отношения с Ласицкене

Lenta.ru

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одной фразой описала отношения с россиянкой Марией Ласицкене. Ее слова приводит NRK.

Украинка Магучих одной фразой описала отношения с Ласицкене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня больше нет кумира», — заявила легкоатлетка.

Она обратила внимание на то, что Ласицкене обратилась с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху только через три месяца после начала специальной военной операции, проводимой Россией на Украине. Магучих подчеркнула, что у нее больше нет отношений с российскими спортсменами.

Во время Олимпийских игр в Токио Магучих сфотографировалась вместе с Ласицкене. Обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира. Магучих — бронзовый призер Олимпиады-2020. На ее счету также серебро чемпионата мира.

Легкая атлетика,Ярослава Магучих,Мария Ласицкене,Томас Бах,
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