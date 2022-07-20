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1 час назад

Шубенков ответил украинке Магучих про спецоперацию

Спорт день за днем

Ранее 20-летняя прыгунья в высоту заявила, что Ласицкене больше не ее кумир из-за молчания во время спецоперации

Шубенков ответил украинке Магучих про спецоперацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чемпион мира в беге через барьеры Сергей Шубенков в интервью Metaratings ответил украинской прыгунье в высоту Марии Магучих, раскритиковавшей российских легкоатлетов за поведение во время специальной военной операции России на Украине.

«Магучих говорит: «Они ничего не понимают». А Магучих в 20 лет понимает как устроен мир? Если да, то она большая молодец. Маша (Ласицкене – прим. СДЗД) очень переживает по поводу ситуации со спецоперацией. Она написала письмо Баху, чтобы сделать хоть что-то», – сказал Шубенков.

Магучих в интервью норвежскому каналу NRK раскритиковала российских легкоатлетов за то, что они молчат во время спецоперации. Украинка добавила, что Ласицкене больше не ее кумир.

Украинка Магучих одной фразой описала отношения с Ласицкене

Магучих сделала совместную фотографию с Ласицкене во время Олимпийских игр в Токио. После этого 20-летняя спортсменка подверглась критике со стороны украинской общественности.

Российские легкоатлеты не были допущены до Чемпионата мира, проходящего в эти дни в американском Юджине.

Легкая атлетика,Сергей Шубенков,
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