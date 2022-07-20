Позор мирового спорта. Россиянку не пустили на ЧМ, а она прыгает выше новой чемпионки мира

Анжелика Сидорова на чемпионате Москвы взяла высоту, которая финалисткам чемпионата мира не покорилась.

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Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Юджине (США), увы, проходит без российских атлетов. Наши спортсмены же в это время выступают на внутренних соревнованиях. Причём порой показывают восхитительные результаты. Так, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выдала лучший результат сезона в мире, прыгнув выше, чем победительница финала чемпионата мира накануне.

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Если честно, то это настоящий позор для мировой лёгкой атлетики. Российской чемпионке просто не дали шанса посоревноваться с соперницами на самом высоком уровне и добыть золото. Но таков сейчас мировой спорт.

«Надеюсь на скорую встречу в секторе»

Победительница чемпионата мира – 2019 и обладательница серебра Олимпиады-2020 Анжелика Сидорова начала сезон на международной арене, где выиграла два этапа зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Однако в конце февраля снялась с чемпионата России в залах, весьма туманно объяснив причину.

«Мы с тренером решили пропустить чемпионат России. Это всё, что я прямо сейчас могу сказать. Надеюсь на ваше понимание и очень скорую встречу в секторе», – написала тогда Сидорова в соцсетях.

Спортсменка действительно пропустила чемпионат России в Сочи, а позднее и Мемориал Знаменских.

Сообщалось, что причиной отсутствия Анжелики стала травма. Летний сезон Сидорова открыла лишь в начале июля на этапе Кубка России. Только что восстановившаяся спортсменка стала второй с результатом 4,65, уступив Полине Кнороз, прыгнувшей 4,70 метров.

А в середине июля Сидорова выступила на чемпионате Москвы по лёгкой атлетике и удивила публику своей формой, которая никак не могла сравниться с тем, что показывала спортсменка две недели назад.

Россиянка лучше чемпионки мира!

В Москве Сидорова уже без проблем обошла Кнороз, которая снова показала 4,70 метров. А сама Анжелика взлетела на 4,86 метров. После прыжка она выглядела такой спокойной, будто ничего неожиданного не произошло. Вот только на самом деле россиянка показала лучший результат сезона в мире. Такой прыжок вполне мог бы принести ей золото чемпионата мира.

Всё дело в том, что финал по прыжкам с шестом на ЧМ-2022 в Юджине прошёл аккурат накануне. Там победу одержала американка Кэти Нажотт, которая покорила лишь 4,85 метра и опередила соотечественницу Сэнди Моррис по числу попыток. Этот рекорд сезона продержался меньше суток.