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1 час назад

Кастер Семеня не прошла квалификацию на дистанции 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике

Sports.ru

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня не смогла квалифицироваться в финал на дистанции 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.

Кастер Семеня не прошла квалификацию на дистанции 5000 м
Фото: ReutersReuters

Семеня финишировала 13-й из 16 участников забега, показав результат 15.46,12. Она почти на минуту отстала от победительницы забега эфиопки Гудаф Цегай.

Это было первое выступление Семени на ЧМ с 2017 года. От участия в ЧМ-2019 она была отстранена из-за новых правил World Athletics, согласно которым легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за этих правил Семеня подавала в CAS иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже она обращалась в Федеральный суд Швейцарии, но там также отклонили апелляцию.

Спортсменка планировала выступить на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2020 в Токио, но не смогла выполнить норматив.

Легкая атлетика,Кастер Семеня,
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