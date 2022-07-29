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59 минут назад

Появились подробности получения российскими атлетами загрязненного допингом БАДа

Lenta.ru

Спортивный юрист Артем Пацев высказался о получении российскими атлетами загрязненного допингом БАДа. Появившиеся подробности приводит РБК.

Появились подробности получения российскими атлетами загрязненного допингом БАДа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пацев заявил, что случившееся — следствие отсутствия контроля со стороны Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) за приобретаемыми и распространяемыми среди спортсменов биологическими добавками.

«Они не проверяют препараты, а загрязнить их можно где угодно», — посчитал он.

Ранее журналист Дмитрий Лисин сообщил, что в 2020 году ФМБА выдал российским спортсменам более четырех тысяч банок с БАДами, загрязненными допингом. После того, как конькобежец Михаил Казелин сдал положительную допинг-пробу, агентство прекратило выдачу препаратов атлетам.

В ходе расследования выяснилось, что данные БАДы выдавали в том числе фигуристам групп Этери Тутберидзе, Нины Мозер и Евгения Плющенко. Всего было выявлено два положительных допинг-теста, связанных с приемом препарата.

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