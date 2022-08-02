Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на чемпионате России

Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков во вторник стал победителем забега на 110 м с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. Спортсмен преодолел дистанцию за 13,38 секунды.

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Второе место занял Олег Спиридонов (13,96), третьим стал Максим Лобков (14,12). Анатолий Киселев был дисквалифицирован в финальном забеге за фальстарт.