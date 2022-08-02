Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на чемпионате России

Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков во вторник стал победителем забега на 110 м с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. Спортсмен преодолел дистанцию за 13,38 секунды.
Второе место занял Олег Спиридонов (13,96), третьим стал Максим Лобков (14,12). Анатолий Киселев был дисквалифицирован в финальном забеге за фальстарт.
Шубенкову 31 год, он является чемпионом мира 2015 года, также на его счету две серебряные (2017, 2019) и бронзовая (2013) медаль мировых первенств. Также он является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014).