Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике

ТАСС

Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков во вторник стал победителем забега на 110 м с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. Спортсмен преодолел дистанцию за 13,38 секунды.

Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на чемпионате России
Фото: ТАССТАСС

Второе место занял Олег Спиридонов (13,96), третьим стал Максим Лобков (14,12). Анатолий Киселев был дисквалифицирован в финальном забеге за фальстарт.

Шубенкову 31 год, он является чемпионом мира 2015 года, также на его счету две серебряные (2017, 2019) и бронзовая (2013) медаль мировых первенств. Также он является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014).

Легкая атлетика,Олег Спиридонов,Анатолий Киселев,Сергей Шубенков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители