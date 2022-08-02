Легкоатлетка Жандарова объяснила возвращение из Грузии в Россию

Потеряла возможность выступать за рубежом? Я бы не сказала, что у меня была такая возможность. Не буду говорить про коронавирус, потому что под эти обстоятельства попали все. Но когда уже начали приглашать спортсменов в условиях карантина, я всё равно не могла попасть на старты. В Грузии чемпионаты по лёгкой атлетике проводятся в манеже, так как стадион отдаётся под футбол. А результат нужен на открытом стадионе. Кроме того, если у тебя нет высоких результатов, ты находишься в так называемом листе ожидания. Условно, ты можешь поехать на международный старт, но только за свой счёт. Так что у меня в сезоне летом могло быть три старта и всё. В России я могу, по крайней мере, реализовываться, у меня идёт стаж. А в последние два с половиной года у меня вообще не было никаких стартов – ни в Грузии, ни на международных соревнованиях. Сложно сказать, каким будет моё будущее в России – пока вот третье место, но в перспективе может и первое будет.