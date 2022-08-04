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1 час назад

Александр Меньков стал чемпионом России в прыжках в длину

Чемпионат.com

Легкоатлет Александр Меньков, представляющий Красноярский край, одержал победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. Его результат в заключительной попытке составил 7,77 метра.

Александр Меньков стал чемпионом России в прыжках в длину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второе место занял Данил Чечела. В пятой попытке ему покорилась длина 7,77 метра. Третьим соревнования завершил Артём Примак, чей результат – 7,74 метра. Ранее российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим в настоящее время они участвуют исключительно во внутренних турнирах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России.

Прыжки в длину.

Мужчины

1. Александр Меньков – 7,77 м

2. Данил Чечела – 7,77 м

3. Артём Примак – 7,74 м

Легкая атлетика,Артем Примак,Александр Меньков,
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