Самый талантливый атлет России вернулся после скандала

Из-за обмана Данила отечественная лёгкая атлетика оказалась в тяжелейшем положении. Но он отбыл свою дисквалификацию.
13 августа в Свердловской области пройдёт открытое первенство города Ирбит по лёгкой атлетике. Чем примечателен обычный районный старт? Именно там состоится возвращение в большой спорт прыгуна в высоту Данила Лысенко. Того самого спортсмена, из-за дела которого российские легкоатлеты выступали всего вдесятером на Олимпиаде в Токио, а ВФЛА до сих пор выплачивает огромный штраф.
Кажется, про Лысенко уже все забыли. Тем более у нас появились Илья Иванюк и Михаил Акименко, которые в красивой борьбе с Мутазом Баршимом взяли медали чемпионата мира – 2019 в Дохе. Поэтому лучше напомнить.
Данил считался главным прыжковым талантом своего поколения. В 21 год он взлетел на 2,40 м – чемпионаты мира сейчас выигрываются с результатом 2,37 м, и это считается круто. Совсем молодой парень успел завоевать серебро летнего чемпионата мира и золото зимнего, причём обыграл того самого Баршима, который до сих пор выигрывает все главные турниры.
Но перед чемпионатом Европы – 2018 в Берлине Лысенко попался на пропуске допинг-тестов. Получил три флажка.
Чем это грозило? При чистосердечном признании отсидел бы год вне соревнований и вернулся. Однако руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным решило, что можно пойти другим путём и один из флажков снять. Через два года (в реальности – через три) предстояла Олимпиада в Токио, никто не хотел рисковать практически гарантированной медалью.
В общем, Лысенко объяснил, что никак не мог быть дома, поскольку провёл день в больнице. Предоставил справку. Но ему не поверили. Отдел расследований допинг-нарушений в международной федерации уже на проверке адреса больницы поймал Лысенко и Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики на лжи.
Очевидно, что 21-летнему спортсмену обещали, что всё будет шито-крыто, или нашли какие-то рычаги давления. Ведь Шляхтин – мастер «решать вопросы». Но окончательное решение о том, чтобы пойти на обман и подлог, принимал именно Лысенко. Совершеннолетний человек, отвечавший за свои поступки.
Данил во всём признался только тогда, когда отпираться было бесполезно. Вместо грозивших уже восьми лет дисквалификации по факту получил четыре – два года шло разбирательство и два года дисквалификации. Шляхтин в итоге покинул все свои посты, и сейчас бывший президент ВФЛА, бывший министр спорта Самарской области и бывший руководитель «Крыльев Советов» из медиапространства просто исчез.
Нашу федерацию наказали огромным штрафом, спортсменам запретили выступать на всех соревнованиях, но в итоге допустили ограниченное число тех, кто имел нейтральный статус. Вот к чему привело желание «решить вопрос».
«Когда всё закончится, с удовольствием всё расскажу. Но пока не имею права говорить об этом. Было непросто, да. Однако я никого не виню. Я же сам получил три «флажка», сам лишил себя медалей, эмоций и всего остального. Что тут теперь скажешь?» — говорил Лысенко «Спорт-экспрессу».
3 августа срок дисквалификации Лысенко истёк. Чем он занимался четыре года? По его собственным словам, поддерживал форму, на настоящие высоты не лез. Успел сняться в документальном фильме «Восхождение» про самого себя. В этом фильме он в конце концов преодолел высоту 2,46 м и побил мировой рекорд.
13 августа 25-летний спортсмен, не выступавший четыре года, попробует вернуться в спорт. Вернее, он точно вернётся, но попробует показать, что огромный талант, заложенный в него природой, никуда не делся.
«Недалеко от Екатеринбурга на соревнованиях я встречусь с Данилом Лысенко. Думаю, нормально попрыгаем. Конкуренция будет. Я почему-то уверен, что он после длинного перерыва будет голодным для прыжков. Ожидаю от него результата 2,30 м и выше. Он, как мне кажется, может столько прыгать. Надеюсь, мы заведёмся и устроим борьбу», — так высказался о возвращении Лысенко чемпион России Илья Иванюк.
Как будет на самом деле, покажут соревнования. Кстати, именно в мужских прыжках в высоту на районных соревнованиях в Ирбите будет невиданный призовой фонд – 30 тысяч рублей за первое место, 20 тысяч — за второе и 10 тысяч — за третье. Во всех остальных дисциплинах призы – 5, 3 и 2 тысячи соответственно.