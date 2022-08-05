Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал российскую бегунью Елену Аржакову на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
Решение принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Срок отстранения 32 летней спортсменки отсчитывается с 11 июля 2022 года. Результаты Аржаковой с 29 января 2015 года по 11 июля 2022 года аннулированы. Вердикт может быть обжалован.
Аржакова победила на чемпионате Европы 2011 в помещении в беге на 1500 метров, участвовала в Олимпиаде 2012 года. В 2013 году она была дисквалифицирована на два года на основании абнормальных показателей гематологического профиля биологического паспорта, из за чего лишилась титула чемпионки Европы 2012 года в беге на 800 м.
Кроме того, на том же основании (LIMS) дополнительные два года дисквалификации получил 38 летний метатель молота Кирилл Иконников. Его общий срок отстранения составит 10 лет — с 4 апреля 2016 по 3 апреля 2026 года. Аннулированы результаты легкоатлета, показанные с 4 июля 2012 года по 4 августа 2012 года и со 2 ноября 2014 года по 25 февраля 2016 года. Иконников выигрывал чемпионат России, выступал на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.