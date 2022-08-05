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1 час назад

AIU дисквалифицировал чемпионку Европы по легкой атлетике Аржакову на два года

Матч ТВ

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал российскую бегунью Елену Аржакову на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Срок отстранения 32 летней спортсменки отсчитывается с 11 июля 2022 года. Результаты Аржаковой с 29 января 2015 года по 11 июля 2022 года аннулированы. Вердикт может быть обжалован.

Аржакова победила на чемпионате Европы 2011 в помещении в беге на 1500 метров, участвовала в Олимпиаде 2012 года. В 2013 году она была дисквалифицирована на два года на основании абнормальных показателей гематологического профиля биологического паспорта, из за чего лишилась титула чемпионки Европы 2012 года в беге на 800 м.

Кроме того, на том же основании (LIMS) дополнительные два года дисквалификации получил 38 летний метатель молота Кирилл Иконников. Его общий срок отстранения составит 10 лет — с 4 апреля 2016 по 3 апреля 2026 года. Аннулированы результаты легкоатлета, показанные с 4 июля 2012 года по 4 августа 2012 года и со 2 ноября 2014 года по 25 февраля 2016 года. Иконников выигрывал чемпионат России, выступал на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.

Легкая атлетика,Елена Аржакова,Кирилл Иконников,
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