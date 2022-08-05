Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал российскую бегунью Елену Аржакову на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

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Решение принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Срок отстранения 32 летней спортсменки отсчитывается с 11 июля 2022 года. Результаты Аржаковой с 29 января 2015 года по 11 июля 2022 года аннулированы. Вердикт может быть обжалован.

Аржакова победила на чемпионате Европы 2011 в помещении в беге на 1500 метров, участвовала в Олимпиаде 2012 года. В 2013 году она была дисквалифицирована на два года на основании абнормальных показателей гематологического профиля биологического паспорта, из за чего лишилась титула чемпионки Европы 2012 года в беге на 800 м.