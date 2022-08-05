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1 час назад

Ласицкене обвинила главу МОК в двуличии

Lenta.ru

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выступила с критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова приводит РИА Новости.

Ласицкене обвинила главу МОК в двуличии
Фото: ТАССТАСС

Ласицкене обвинила главу МОК в двуличии.

«Он рассказывает, что российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях опасно, но мы видим, что теннисисты ездят по миру и везде все спокойно. Британцев мы выносим за скобки. (...) Не надо спортсменам рассказывать, что их отстраняют ради их безопасности. Зачем юлить?» — поделилась она.

Ранее Бах заявил, что время возвращения российских спортсменов на мировую арену еще не пришло. Он подчеркнул, что МОК сохраняет ранее занятую позицию.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Мария Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио, также она является трехкратной чемпионкой мира.

Легкая атлетика,Мария Ласицкене,Томас Бах,
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