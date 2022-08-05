Ласицкене обвинила главу МОК в двуличии.

«Он рассказывает, что российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях опасно, но мы видим, что теннисисты ездят по миру и везде все спокойно. Британцев мы выносим за скобки. (...) Не надо спортсменам рассказывать, что их отстраняют ради их безопасности. Зачем юлить?» — поделилась она.