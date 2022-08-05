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54 минуты назад

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своей переписке с украинской спортсменкой

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась подробностями своей переписки с украинской спортсменкой Ярославой Магучих. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт».

Ласицкене раскрыла подробности письма в адрес украинки Магучих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсменка рассказала о том, что тяжело переживает ухудшение отношений с украинскими коллегами, а также сожалеет, что не нашла в себе смелости написать им сразу после начала конфликта на Украине. В частности, Ласицкене раскрыла детали своего письма Ярославе Магучих.

«Я написала, что восхищаюсь ее силой духа. Попыталась объяснить, что во мне. Извинилась за то, что смогла написать только сейчас. Закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймешь». Но она и не должна меня понимать. Да и никто не должен. Отправила Ярославе большое письмо после её серебра на ЧМ. Видимо, она его прочитала. Ответа не было. Я поздравила всех девочек — призеров чемпионата мира.

Все ответили, кроме Магучих», – рассказала олимпийская чемпионка.

Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате РФ по легкой атлетике.

Легкая атлетика,Ярослава Магучих,Мария Ласицкене,
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