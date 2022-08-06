Бывшей российской гимнастке запретили выступать за Латвию

Гимнастка Елизавета Полстяная призналась в соцсетях, что очень расстроена решением руководства по поводу ее выступления на чемпионате мира в Софии. Она пояснила, что ей отказали в праве представлять страну на спортивном мероприятии. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Отмечается, что девушка родилась в Латвии, в семье россиян. Свою карьеру она начала в Москве. Впоследствии вернулась в прибалтийское государство и получила гражданство. Неоднократно выступала за сборную.

Спортсменка, среди достижений которой 15-е место на чемпионате мира-2021 и 12-е на европейских соревнованиях в 2022 году, заявила, что намеревалась достойно представлять Латвию на международной арене.

Полстяная подчеркнула, что в очередной раз убедилась в недостоверности слов об аполитичности спорта.