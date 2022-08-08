Чемпионка России в спринте заявила о желании уйти из легкой атлетики

«Сейчас, конечно, в связи со всей ситуацией, которая происходит в спорте, особенно в лёгкой атлетике последние семь лет, уже очень много мыслей о том, что, возможно, стоит заниматься чем-то другим. Но пока ещё держусь», — заявила Кристина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.