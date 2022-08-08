«Менять нужно было раньше». Макаренко — о спортивном гражданстве

«Были, конечно, мысли о смене спортивного гражданства. Но пока мы здесь, и, скорее всего, мы будем тут. Менять гражданство нужно было раньше – тогда, когда началась вся эта ситуация в российской лёгкой атлетике. Сейчас, наверное, это сделать нереально», — заявила Макаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.