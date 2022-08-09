Украинская легкоатлетка потребовала полного отстранения россиян от соревнований

«На соревнованиях украинские спортсмены даже не выходили на дорожку. Затем последовало заявление президента МОК, что они позволяют быть Исинбаевой и Тарпищеву на каких-то мероприятиях. У нас это вызывало возмущение. Если они русские, мы потребовали, что ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены – нигде не должно быть россиян. Хотя бы в нынешнее время они должны быть отстранены», — сказала Саладуха.