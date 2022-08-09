Украинская легкоатлетка потребовала полного отстранения россиян от соревнований

Украинская легкоатлетка, бронзовый призер ОИ-2012 Ольга Саладуха в эфире YouTube-канала «Прямой FM» поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«На соревнованиях украинские спортсмены даже не выходили на дорожку. Затем последовало заявление президента МОК, что они позволяют быть Исинбаевой и Тарпищеву на каких-то мероприятиях. У нас это вызывало возмущение. Если они русские, мы потребовали, что ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены – нигде не должно быть россиян. Хотя бы в нынешнее время они должны быть отстранены», — сказала Саладуха.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.
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