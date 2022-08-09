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52 минуты назад

Украинская легкоатлетка Саладуха потребовала полного отстранения россиян от соревнований

Газета.Ru

Украинская легкоатлетка, бронзовый призер ОИ-2012 Ольга Саладуха в эфире YouTube-канала «Прямой FM» поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Украинская легкоатлетка потребовала полного отстранения россиян от соревнований
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На соревнованиях украинские спортсмены даже не выходили на дорожку. Затем последовало заявление президента МОК, что они позволяют быть Исинбаевой и Тарпищеву на каких-то мероприятиях. У нас это вызывало возмущение. Если они русские, мы потребовали, что ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены – нигде не должно быть россиян. Хотя бы в нынешнее время они должны быть отстранены», — сказала Саладуха.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о воздействии извне на свою соперницу Ярославу Магучих после их совместного фото.

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