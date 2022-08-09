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57 минут назад

Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила переход Трофимовой в сборную Киргизии

ТАСС

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердил переход пятикратной чемпионки страны в марафонском беге Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии. Об этом ТАСС во вторник сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

Пятикратная чемпионка РФ по марафону перешла в сборную Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президиум на своем последнем заседании утвердил переход Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии", - сказала Привалова.

Ранее Трофимова сообщила порталу "Улус медиа" о получении гражданства Киргизии, в составе сборной этой страны она планирует выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Переход спортсменки должен быть одобрен ВФЛА и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), для выступления на Играх ей потребуется разрешение Международного олимпийского комитета.

Трофимовой 34 года, в последний раз чемпионкой России в марафонском беге она стала в 2021 году.

Российская легкая атлетика с 2015 года находится под санкциями в связи с рядом допинговых скандалов, в 2016 года World Athletics начала допускать ее представителей к стартам в нейтральном статусе. После начала военной спецоперации на Украине международная федерация запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на крупных международных стартах.

Легкая атлетика,Ирина Привалова,
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