Пятикратная чемпионка РФ по марафону перешла в сборную Киргизии

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердил переход пятикратной чемпионки страны в марафонском беге Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии. Об этом ТАСС во вторник сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

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"Президиум на своем последнем заседании утвердил переход Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии", - сказала Привалова.

Ранее Трофимова сообщила порталу "Улус медиа" о получении гражданства Киргизии, в составе сборной этой страны она планирует выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Переход спортсменки должен быть одобрен ВФЛА и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), для выступления на Играх ей потребуется разрешение Международного олимпийского комитета.

Трофимовой 34 года, в последний раз чемпионкой России в марафонском беге она стала в 2021 году.