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1 час назад

Винер рассказала, как сестры Аверины отметят день рождения

Майк Габриелян

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, как Дина и Арина Аверины отметят день рождения на тренировочном сборе в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Винер рассказала, как сестры Аверины отметят день рождения
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Сегодня сестрам исполнилось по 24 года. Это большой праздник для команды, спортсменок намерена поздравить вся сборная.

«Будет музыка, и мы будем отмечать их день рождения. Что я им подарю? Секрет! Конечно же, любовь и свет», - сказала Винер.

Она пожелала Авериным здоровья и отличного настроения, такого же, как сейчас.

Тренер признала, что Дина и Арина «стали самыми настоящими звездами», заниматься с которыми «просто одно удовольствие». Это - «вышка, на которую забраться очень и очень тяжело».

По его словам, сейчас Аверины показывают художественную гимнастику, которая являет собой грацию, эмоцию, женственность, силу и отвечает знаменитому принципу «Выше, быстрее и сильнее».

При этом Винер считает, что 24 года девушкам «совершенно не подходит».

«По уму им 24 года, да. А по внешнему виду и подготовке им по 18 лет! Дай бог, чтобы это сохранилось. Будет Олимпиада, не будет ее, они показывают класс», — подытожила Ирина Винер.

Ранее Ирина Винер прокомментировала желание Авериных завершить карьеру, если россиян не допустят на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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