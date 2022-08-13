Винер рассказала, как сестры Аверины отметят день рождения

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, как Дина и Арина Аверины отметят день рождения на тренировочном сборе в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Сегодня сестрам исполнилось по 24 года. Это большой праздник для команды, спортсменок намерена поздравить вся сборная.

«Будет музыка, и мы будем отмечать их день рождения. Что я им подарю? Секрет! Конечно же, любовь и свет», - сказала Винер.

Она пожелала Авериным здоровья и отличного настроения, такого же, как сейчас.

Тренер признала, что Дина и Арина «стали самыми настоящими звездами», заниматься с которыми «просто одно удовольствие». Это - «вышка, на которую забраться очень и очень тяжело».

По его словам, сейчас Аверины показывают художественную гимнастику, которая являет собой грацию, эмоцию, женственность, силу и отвечает знаменитому принципу «Выше, быстрее и сильнее».

При этом Винер считает, что 24 года девушкам «совершенно не подходит».

«По уму им 24 года, да. А по внешнему виду и подготовке им по 18 лет! Дай бог, чтобы это сохранилось. Будет Олимпиада, не будет ее, они показывают класс», — подытожила Ирина Винер.