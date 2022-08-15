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2 часа назад

Кенийская бегунья Табита Вамбуи дисквалифицирована на 7 лет за допинг и фальсификацию медицинских данных

Sports.ru

Кенийская бегунья Табита Вамбуи дисквалифицирована на семь лет за нарушение антидопинговых правил.

Кенийская бегунья дисквалифицирована на 7 лет за допинг
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). Срок дисквалификации отсчитывается с 19 сентября 2021 года.

38-летняя кенийка специализируется в беге на длинные дистанции. В ее допинг-пробе был обнаружен норандростерон – метаболит анаболического стероида нандролона.

Вамбуи утверждала, что ей делали инъекции в медицинских целях – от головных болей и общего недомогания. Однако расследование Антидопингового агентства Кении показало, что Вамбуи не посещала больницу в дни, указанные в ее медицинском заключении.

Бегунью планировали отстранить на восемь лет: по четыре года за положительный допинг-тест и попытку фальсификации данных. Но Вамбуи признала вину и благодаря этому избежала более серьезной санкции.

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