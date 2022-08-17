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44 минуты назад

Гимнастка Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии

Мария Иванова

Гимнастка Елизавета Полстяная заявила об отказе выступать за сборную Латвии из-за ограничений и «ситуации недопонимания». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Полстяной президенту Латвийской федерации гимнастики (LVF) Евгению Сапроненко.

Гимнастка Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полстяная родилась в Юрмале в русской семье, в семь лет она начала заниматься художественной гимнастикой в Москве. В 2018 году спортсменка получила латвийское гражданство и начала выступать за Латвию.

В августе Полстяная сообщила, что ее убрали из заявки сборной Латвии на чемпионат мира, так как она не стала отказываться от российского гражданства.

Позже LVF разрешила спортсменке представлять страну на международных соревнованиях, но за свой счет.

В своем письме главе LVF Полстяная заявила, что из-за ситуации вокруг ее участия в ЧМ она прервала тренировки и «не может позволить себе выступать неподготовленной на таком значимом турнире».

Гимнастка добавила, что новые законы в отношении спортсменов с гражданством РФ, которые принял Олимпийский комитет Латвии, не позволяют ей двигаться к своей цели - участию в ОИ.

«В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания, я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии», - заключила она.

Легкая атлетика,
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