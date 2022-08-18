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2 часа назад

Латвийская федерация оценила отказ экс-российской гимнастки выступать за страну

Lenta.ru

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии Наталия Прокофьева оценила решение россиянки Елизаветы Полстяной отказаться от выступлений за сборную страны. Ее слова приводит ТАСС.

В Латвии оценили отказ экс-российской гимнастки выступать за страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не ожидали такой реакции со стороны Елизаветы, очень жаль, что в данной ситуации ее эмоции взяли верх над здравым смыслом», — заявила Прокофьева.

Она добавила, что федерация пыталась найти разумный компромисс, однако окончательное решение было принято спортсменкой.

17 августа Полстяная объявила, что отказывается продолжать карьеру в Латвии. Причиной она назвала наличие у нее российского гражданства, от которого в Латвии у нее просили отказаться.

6 августа гимнастка сообщила, что ей запретили выступать на предстоящем чемпионате мира. Позднее латвийская федерация разрешила спортсменке принять участие в турнире, однако все расходы она должна была взять на себя.

Полстяная родилась в Латвии в семье россиян. Она начала свою карьеру в России, однако в 2018 году получила гражданство Латвии и стала выступать за сборную страны. На чемпионате мира 2021 года гимнастка заняла 15-е место в индивидуальном многоборье, на чемпионате Европы-2022 она расположилась на 12-м месте.

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