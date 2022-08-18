В Латвии оценили отказ экс-российской гимнастки выступать за страну

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии Наталия Прокофьева оценила решение россиянки Елизаветы Полстяной отказаться от выступлений за сборную страны. Ее слова приводит ТАСС.

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«Мы не ожидали такой реакции со стороны Елизаветы, очень жаль, что в данной ситуации ее эмоции взяли верх над здравым смыслом», — заявила Прокофьева.

Она добавила, что федерация пыталась найти разумный компромисс, однако окончательное решение было принято спортсменкой.

17 августа Полстяная объявила, что отказывается продолжать карьеру в Латвии. Причиной она назвала наличие у нее российского гражданства, от которого в Латвии у нее просили отказаться.

6 августа гимнастка сообщила, что ей запретили выступать на предстоящем чемпионате мира. Позднее латвийская федерация разрешила спортсменке принять участие в турнире, однако все расходы она должна была взять на себя.