Сидорова взяла золото в прыжках с шестом на мемориале Куца

Чемпионка мира российская лёгкоатлетка Анжелика Сидорова стала первой в прыжках с шестом на всероссийских соревнованиях «Кубок Москвы — Мемориал Владимира Куца».

Сидорова показала результат в 4,70 метра. Серебряную медаль получила Екатерина Брянчина, которая прыгнула на 4,35 метра. Бронзовая награда досталась Ольге Маловой с результатом в 3,65 метра.

Анжелика Сидорова восемь раз выигрывала чемпионат России, дважды становилась чемпионкой Европы. Российская спортсменка завоевала серебро Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом, уступив лидерство американке Кэти Нажотт. Соперница Сидоровой показала результат в 4,9 метра, в то время как Анжелике покорилась высота в 4,85 метра. Бронзу взяла британка Холли Брэдшоу с результатом 4,85 м.