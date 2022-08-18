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1 час назад

Сидорова взяла золото в прыжках с шестом на мемориале Куца

Чемпионат.comиещё 1

Чемпионка мира российская лёгкоатлетка Анжелика Сидорова стала первой в прыжках с шестом на всероссийских соревнованиях «Кубок Москвы — Мемориал Владимира Куца».

Сидорова взяла золото в прыжках с шестом на мемориале Куца
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Сидорова показала результат в 4,70 метра. Серебряную медаль получила Екатерина Брянчина, которая прыгнула на 4,35 метра. Бронзовая награда досталась Ольге Маловой с результатом в 3,65 метра.

Анжелика Сидорова восемь раз выигрывала чемпионат России, дважды становилась чемпионкой Европы. Российская спортсменка завоевала серебро Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом, уступив лидерство американке Кэти Нажотт. Соперница Сидоровой показала результат в 4,9 метра, в то время как Анжелике покорилась высота в 4,85 метра. Бронзу взяла британка Холли Брэдшоу с результатом 4,85 м.

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