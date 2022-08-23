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1 час назад

Усэйн Болт намерен запатентовать свою победную позу как товарный знак

Sports.ru

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт собирается зарегистрировать в качестве товарного знака позу, в которой он праздновал победы на соревнованиях.

Усэйн Болт намерен запатентовать свою победную позу
Фото: Sports.ruSports.ru

После побед Болт отклонялся назад, сгибал правую руку в локте, а левую выпрямлял и указывал на небо.

Товарный знак представляет собой черный силуэт этой позы на белом фоне.

Болт планирует использовать изображение на предметах обуви и одежды, украшениях, а также в ресторанах и спортивных барах.

Sports.ru

«Силуэт его победной позы узнаваем во всем мире.

Регистрация товарного знака позволит ему самому предлагать товары, указанные в заявке, или лицензировать право на использование товарного знака третьим лицам», – заявил специалист по товарным знакам Джош Гербен.

Легкая атлетика,
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