Усэйн Болт намерен запатентовать свою победную позу

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт собирается зарегистрировать в качестве товарного знака позу, в которой он праздновал победы на соревнованиях.

Фото: Sports.ru Sports.ru

После побед Болт отклонялся назад, сгибал правую руку в локте, а левую выпрямлял и указывал на небо.

Товарный знак представляет собой черный силуэт этой позы на белом фоне.

Болт планирует использовать изображение на предметах обуви и одежды, украшениях, а также в ресторанах и спортивных барах.

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