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1 час назад

Бегунья Макаренко: «Очень жалею, что в 2015-м рядом не было человека, который подтолкнул бы меня изменить паспорт»

Sports.ru

Российская бегунья на короткие дистанции Кристина Макаренко сожалеет о том, что в свое время не перешла в сборную другой страны.

"Это никому не надо": российская бегунья жалеет, что не сменила страну
Фото: Sports.ruSports.ru

С 2015-го российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе и по индивидуальному допуску.

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– Ты выиграла чемпионат России. Как эмоции?

– Никак, никаких эмоций.

– Что для тебя значит эта победа?

– Ничего. Сохранение заработной платы.

– Эмоций вообще нет?

– Нет. А почему они должны быть?

– Сейчас это для тебя главный старт в году.

– Ну да. Но какие эмоции? От чего? У меня даже нет соперниц. Чтобы бежать быстро спринт, нужно иметь кого-то рядом, эмоции, другую обстановку, людей других рядом. Чтобы тебе было интересно.

Я уже 6 лет не выступала нигде, кроме как на России.

– Когда случился бан в 2015-м, тебе было 18.

– Да. Когда все началось, все думали: сейчас-сейчас – и все пройдет. Если честно, я очень жалею, что рядом не было человека, который уже на тот момент подтолкнул бы меня что-то изменить.

– Паспорт?

– Ну да.

– Диктор объявляет на стадионе, какие это замечательные соревнования, а у всех участников пустые и грустные глаза.

– У меня такие глаза уже 6 лет. Я не хочу плакать, уже столько говорила об этом.

Я понимаю, что у некоторых людей есть более (серьезные) проблемы. Не буду говорить, все понимают. Но я просто устала. Это когда говорят: без вины виноваты – вот то же самое.

Последние 5 лет я думала: что может такого сейчас случиться – когда я получила этот гребаный (нейтральный) статус… Почему я вообще его должна получать? Я просто не понимаю. И вот происходит опять вот это...

Самое грустное, что когда наше поколение закончит, никого вообще не останется.

– Вы последние?

– Мне кажется, что да. Те люди, которые действительно что-то могут показать, кто-то может быть хотя бы конкурентоспособным на европейском уровне. Зачем людям сейчас вообще идти в легкую атлетику? Это никому не надо.

– Что ты думаешь делать?

– Вообще не знаю. Может, пришло время стать мамой. Мне 25 лет, можно больше 5 лет бегать. Но я не знаю, – сказала Макаренко в интервью на ютуб-канале Виктора Кравченко.

Легкая атлетика,Виктор Кравченко,
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