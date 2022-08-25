Прыгунья с шестом Сидорова стала победительницей Спартакиады

Сидоровой 31 год, помимо серебряной медали Олимпиады, на ее счету золото мирового первенства 2019 года и победа на чемпионате Европы 2014 года, две серебряные награды чемпионатов мира в помещении (2014, 2018), две победы (2015, 2019) и третье место (2013) на чемпионатах Европы в помещении. Сидорова является шестикратной чемпионкой России (2014, 2015, 2019-2022).