Прыгунья с шестом Сидорова стала победительницей Спартакиады

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова стала обладательницей золотой медали Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в прыжках с шестом. Соревнования прошли в четверг.
Сидорова победила с результатом 4,70 метра. Второй стала Полина Кнороз (4,65 м), третьей - Елизавета Бондаренко (4,45 м).
Сидоровой 31 год, помимо серебряной медали Олимпиады, на ее счету золото мирового первенства 2019 года и победа на чемпионате Европы 2014 года, две серебряные награды чемпионатов мира в помещении (2014, 2018), две победы (2015, 2019) и третье место (2013) на чемпионатах Европы в помещении. Сидорова является шестикратной чемпионкой России (2014, 2015, 2019-2022).
Соревнования Спартакиады по легкой атлетике завершатся 28 августа.