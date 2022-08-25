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2 часа назад

Прыгунья с шестом Сидорова стала победительницей Спартакиады

ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова стала обладательницей золотой медали Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в прыжках с шестом. Соревнования прошли в четверг.

Прыгунья с шестом Сидорова стала победительницей Спартакиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сидорова победила с результатом 4,70 метра. Второй стала Полина Кнороз (4,65 м), третьей - Елизавета Бондаренко (4,45 м).

Сидоровой 31 год, помимо серебряной медали Олимпиады, на ее счету золото мирового первенства 2019 года и победа на чемпионате Европы 2014 года, две серебряные награды чемпионатов мира в помещении (2014, 2018), две победы (2015, 2019) и третье место (2013) на чемпионатах Европы в помещении. Сидорова является шестикратной чемпионкой России (2014, 2015, 2019-2022).

Соревнования Спартакиады по легкой атлетике завершатся 28 августа.

Легкая атлетика,Анжелика Сидорова,
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