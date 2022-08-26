Бегунья лишилась золота Спартакиады, начав преждевременно праздновать победу

Российская легкоатлетка Ольга Вовк драматично упустила победу в финальном забеге на 3000 метров с препятствиями в рамках Спартакиады-2022.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Спортсменка шла в лидерах на финишной прямой, но за несколько метров до конца дистанции немного сбавила темп и начала преждевременно праздновать золотую медаль, подняв вверх голову и сказав «да». В этот момент бежавшая следом Екатерина Ивонина сделала резкое ускорение и опередила Ольгу на финише.

Тройку призёров замкнула Анна Тропина, отстав от победительницы соревнований почти на 17 секунд.

Права на видео принадлежат ВФЛА. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале ВФЛА.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Стипль-чез. Женщины

1. Екатерина Ивонина — 9.22,76 с. 2. Ольга Вовк — 9.22,79 с. 3. Анна Тропина — 9.39,72 с.