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45 минут назад

Бегунья лишилась золота Спартакиады, начав преждевременно праздновать победу

Чемпионат.com

Российская легкоатлетка Ольга Вовк драматично упустила победу в финальном забеге на 3000 метров с препятствиями в рамках Спартакиады-2022.

Бегунья лишилась золота Спартакиады, начав преждевременно праздновать победу
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Спортсменка шла в лидерах на финишной прямой, но за несколько метров до конца дистанции немного сбавила темп и начала преждевременно праздновать золотую медаль, подняв вверх голову и сказав «да». В этот момент бежавшая следом Екатерина Ивонина сделала резкое ускорение и опередила Ольгу на финише.

Тройку призёров замкнула Анна Тропина, отстав от победительницы соревнований почти на 17 секунд.

Права на видео принадлежат ВФЛА. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале ВФЛА.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Стипль-чез. Женщины

1. Екатерина Ивонина — 9.22,76 с. 2. Ольга Вовк — 9.22,79 с. 3. Анна Тропина — 9.39,72 с.

Также сегодня будут разыграны медали в беге на 200 и 400 метров, многоборье, прыжках в длину у мужчин и беге на 100 метров с барьерами у женщин.

Легкая атлетика,Ольга Вовк,
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